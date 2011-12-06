Томенко: без Євросоюзу реорганізація «Нафтогазу» неможлива

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО заявляє, що реорганізація НАК «Нафтогаз України» неможлива без участі Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

За його словами, опозиція стурбована газовими переговорами між Україною та Росією, оскільки достеменно ніхто не знає, що саме відбувається.

М.ТОМЕНКО наголосив, що Україна є підписантом Європейської енергетичної хартії і тому повинна здійснювати реорганізацію «Нафтогазу» і газотранспортної системи виключно на принципах європейського законодавства.

«Не можуть Україна та Росія сьогодні самостійно підписати угоду, яка б передбачала реорганізацію НАК «Нафтогаз» чи ГТС без європейських партнерів», - додав він.