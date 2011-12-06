"Свобода" вимагає референдуму про землю

Голова Тернопільської обласної ради Олексій КАЙДА вимагає від влади провести всеукраїнський референдум для з’ясування думки громадян України щодо продажу землі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної організації ВО «Свобода», відповідну заяву він озвучив під час засідання Консультативної ради з питань місцевого самоврядування при голові Верховної Ради України 2 грудня.

О.КАЙДА також висловив принципову позицію «свободівців», які очолюють Івано-Франківську, Львівську і Тернопільську обласні ради, щодо неприпустимості торгівлі землями сільськогосподарського призначення. Водночас він висловив переконання, що мораторій на продаж землі має бути продовжено.

«Якщо буде ухвалений закон про торгівлю українською землею, що рясно полита кров’ю наших предків, для українського села та української нації загалом це стане остаточним вироком. Однак ні влада, ні потенційні перекупники від цього не виграють. Адже голодний українець, якого позбавили життєвого простору і роботи на своїй землі, візьме вила, як це недавно було в Донецьку, і ними змете цей злочинний режим», – застеріг О.КАЙДА.

Він також зазначив, що три обласні ради, які очолюють представники ВО «Свобода», уже зверталися до центральних органів влади із вимогою зняти з розгляду закон про ринок землі.

Також ВО «Свобода» провело два етапи зборів громадян із підготовки до проведення всеукраїнського референдуму щодо заборони торгівлі землею сільськогосподарського призначення, однак Центральна виборча комісія відмовилася реєструвати цю ініціативу».