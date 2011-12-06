Рейтинг українського журналу Hallmarker став найоб'єктивнішим у світі

Проект українського англомовного журналу Hallmarker одержав премію «PURE MEDIA 2011», яка вручається найоб`єктивнішим виданням у світі.

Про це повідомляється на сайті Міжнародного Медіа Інституту(World Media Institute).

Експерти Міжнародного Медіа Інституту на базі постійного моніторингу більш як семи тисяч друкованих й електронних ЗМІ планети назвали переможців першої премії «PURE MEDIA 2011». У номінації «кращий редакційний проект» переміг рейтинг 77 найвпливовіших людей планети, опублікований наприкінці вересня українським журналом Hallmarker. Експерти відзначили, що вперше глобальний рейтинг впливовості складено без «поправок на країну видання журналу», коли в американських проектах домінували громадяни США, а в інших версіях була невиправдано велика кількість представників країни походження ЗМІ.

Лауреатами «PURE MEDIA 2011» стали:

Щоденна газета: Dagens Nyheter (Швеція);

Он-лайн видання: The Times of India (Індія);

Тижнева газета: The Prague Post (Чехія);

Тижневик: The Economist (Велика Британія);

Щомісячний журнал: Entrepreneur (США);

Журналіст: Нік ДЕВІС (The Guardian, Велика Британія).

Редакційний проект: 77 найвпливовіших персон планети (Hallmarker, Україна);

Державна політика у сфері ЗМІ: Швеція.

Один із співвласників журналу Hallmarker Іван ЩУРКО в коментарі УНІАН сказав, що будь-яка нагорода - це приємно, але не є метою діяльності ЗМІ. «Ми вже надали російськомовний варіант рейтингу у вільний Інтернет-доступ. Так само вчинимо і з першим нашим рейтингом 77 найвпливовіших українців, який буде опубліковано 19 грудня. Наша мета - довести країні можливість незалежного рейтингування», - заявив І.ЩУРКО.

Довідка УНІАН. World Media Institute – міжнародна громадська організація із штаб-квартирою в Единбургу. Мета організації - допомога незалежним ЗМІ і журналістам у всьому світі, юридична і консультаційна підтримка у їх відносинах з державою, інвесторами, редакціями.

Український рейтинг 2011 року 77 найвпливовіших людей планети Hallmarker опублікував наприкінці вересня. Перше місце редакцією було віддано канцлерові Німеччини Ангелі МЕРКЕЛЬ, друге – лідерові КНР ХУ Дзіньтао, третє – аргентинському футболістові «Барселони» Ліонелю МЕССІ.