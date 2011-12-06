Чорнобильцям світить два місяці на урізаних пенсіях

Ліквідатори Чорнобильської катастрофи в листопаді-грудні одержать урізані пенсії, а з січня 2012 року – підвищені, які кожному розрахують за формулою, виходячи із зарплати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив учора на прес-конференції в Донецьку в.о. начальника Управління Пенсійного фонду України в Донецькій області Олег ВАТУЛІН.

За його словами, працівники регіонального управління Пенсійного фонду, «отримавши постанову Кабінету міністрів № 1210, не чекаючи програмного забезпечення, повністю в ручному режимі прораховують усі ті варіанти, які стосуються змін пенсій чорнобильців».

«І попередні розрахунки показують, що справді, пенсії всім категоріям чорнобильцям збільшуються, навіть порівнян з рішеннями судів», - зазначив О.ВАТУЛІН.

Він пояснив, що «є верхня межа, передбачена постановою Кабінету міністрів, – це 10 прожиткових мінімумів непрацездатних громадян, тобто, ця верхня межа пенсії становить 8 тис. 230 грн.».

«Тому люди, які одержують за рішенням судів 7,5 тис. грн., вони одержуватимуть, згідно з постановою Кабінету міністрів, до 8 тис. 230 грн. А в Донецькій області більшість чорнобильців одержували пенсії в розмірі 7,5 - 7,6 тис. грн., і в одного лише була пенсія 12 тис. грн.», - сказав О.ВАТУЛІН.

На запитання УНІАН, чи буде таке нарахування пенсій суперечити існуючому чорнобильському закону, О.ВАТУЛІН відповів: «Судячи із сум виплат, розумієте, в принципі, великої суперечності з чорнобильським законом як такої не існує». Уточнюючи, наскільки невеликою буде розбіжність, він заявив: «Я ж не сказав, що стовідсотково збільшення буде абсолютно всім – у постанові передбачений формульний підхід (розрахунку пенсії) залежно від заробітку. І є максимально встановлений рівень заробітку за 1986 рік – 1990-і роки – це 3 тис. карбованців».

При цьому О.ВАТУЛІН додав: «Немає підстав говорити, що сума виплат у чорнобильців стане меншою. В більшості випадків, у 80%, в яких були призначення за рішенням судів, сума пенсійних виплат становила 7 тис. 580 грн., але вона піднімається з 1 січня до 8 тис. 230 грн.».

Журналісти попросили уточнити, чи залишиться в листопаді-грудні цього року в чорнобильців урізана пенсія, сума якої була зменшена з жовтня у кілька разів. О.ВАТУЛІН відповів: «Поки що - так», але запевнив, що над цією проблемою «всі працюють».

«Ми говоримо про те, що стосується постанови №1210. Це буде з 1 січня. А все, що стосується листопада, грудня, ми працюємо над цим питанням. Про цю проблему знає і Пенсійний фонд України, і Кабінет міністрів, тобто, повністю ми працюємо в цих питаннях, - заявив О.ВАТУЛІН. - Ми чудово все прорахували, все прорахуємо, даємо, в принципі, всі відповіді на всі запитання, які тільки є. І орієнтуємося на Пенсійний фонд України».

На запитання, яку пенсію одержуватимуть тепер інваліди-чорнобильці, які були направлені на ліквідацію аварії з військкоматів і, будучи військовослужбовцями строкової служби, на той момент не працювали і не мали заробітної плати, О.ВАТУЛІН відповів: «Тут пунктом №4 постанови Кабінету міністрів №1210 встановлений мінімум для тих людей, які були направлені з військкоматів і в яких відсутні довідки про заробітні плати. Для I групи інвалідності передбачено 285%, II групи – 255% і III - 225% прожиткового мінімуму для всіх, хто втратив працездатність. У гривнях це 2 тис. 280 грн. – 2 тис. 40 грн. Тобто, буде збільшення в будь-якому разі вдвічі».