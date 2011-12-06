Депутати вирішили працювати до останньої крапки у порядку денному

Хочуть розглянути 50 законопроектів

Верховна Рада вирішила сьогодні працювати до завершення розгляду усіх питань порядку денного. Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 234 із 393 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Сьогоднішнім порядком денним передбачено розгляд понад 20 законопроектів. Крім того, більше 30 законопроектів включатимуться до порядку денного сесії.

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