Депутати вирішили працювати до останньої крапки у порядку денному
10:34, 06 грудня 2011Політика
1385 0
Хочуть розглянути 50 законопроектів
Верховна Рада вирішила сьогодні працювати до завершення розгляду усіх питань порядку денного.
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 234 із 393 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Сьогоднішнім порядком денним передбачено розгляд понад 20 законопроектів. Крім того, більше 30 законопроектів включатимуться до порядку денного сесії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter