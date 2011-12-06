Опозиції знадобилася перерва

На вимогу фракцій «БЮТ-Батьківщина» і НУ-НС оголошено перерву у засіданні Верховної Ради до 11.05.

Як передає кореспондент УНІАН, у цей час відбудеться засідання лідерів фракцій у голови ВР Володимира ЛИТВИНА.

Перед оголошенням перерви, виступаючи від опозиції, заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО зауважив, що опозиція вимагає привести чинне законодавство у відповідність з вимогами резолюції Європарламенту.

Зокрема, за його словами, це стосується необхідності внесення до ст. 364 і 365 Кримінального кодексу України та приведення до норм європейського законодавства статей, які стосуються політичного переслідування опозиції.

Крім того, наголосив М.ТОМЕНКО, необхідно забезпечити прозорий судовий процес над представниками опозиції, а також забезпечити участь Юлії ТИМОШЕНКО у виборах до парламенту 2012 року.

«Крім того, ми вимагаємо, щоб влада дала можливість провести міжнародну медичну експертизу та належне лікування ТИМОШЕНКО, ЛУЦЕНКА, ІВАЩЕНКА… Ми вимагаємо від Президента зупинити вбивство політичних опонентів», - сказав віце-спікер.