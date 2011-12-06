БЮТ заблокував трибуну і президію ВР

Фракція "БЮТ-Батьківщина" заблокувала трибуну і президію Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, у дверях, які ведуть у президію, складено крісла.

У президії парламенту розміщено плакат: «Янукович, не вбивай Юлю».

Як повідомляв УНІАН, на вимогу фракцій НУ-НС і "БЮТ-Батьківщина" у засіданні парламенту було оголошено півгодинну перерву (до 11.05) для консультацій лідерів фракцій у голови ВР. Саме під час перерви і розпочалося блокування.