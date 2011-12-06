БЮТ заблокував трибуну і президію ВР
10:48, 06 грудня 2011Політика
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Повісили плакат: «Янукович, не вбивай Юлю»
Фракція "БЮТ-Батьківщина" заблокувала трибуну і президію Верховної Ради України.
Як передає кореспондент УНІАН, у дверях, які ведуть у президію, складено крісла.
У президії парламенту розміщено плакат: «Янукович, не вбивай Юлю».
Як повідомляв УНІАН, на вимогу фракцій НУ-НС і "БЮТ-Батьківщина" у засіданні парламенту було оголошено півгодинну перерву (до 11.05) для консультацій лідерів фракцій у голови ВР. Саме під час перерви і розпочалося блокування.
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