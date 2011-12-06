Костусєв розказав, що у нього був набряк Квінке

Стан госпіталізованого мера Одеси Олексія КОСТУСЄВА не є тяжким і незабаром він може бути виписаний з клініки.

Про це повідомили УНІАН джерела в одеській приватній клініці «Інто-Сана», де перебуває О.КОСТУСЄВ.

Учора в другій половині дня О.КОСТУСЄВ поспілкувався з журналістами деяких телекомпаній, уточнивши, що потрапив у клініку вночі 5 грудня з гіпертонічним кризом після прийому медпрепаратів, що викликали сильну алергічну реакцію.

За його словами, спочатку «піднявся тиск, почалося сильне серцебиття, болі в ділянці серця, була проведена серйозна терапія, яка включала крапельниці та інше, але, мабуть, це дало алергічну реакцію, набряк Квінке...».

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня міський голова Одеси О.КОСТУСЄВ, за даними з оточення мера, подав у відставку.

Голова Одеської облдержадміністрації і лідер обласної організації Партії регіонів Едуард МАТВІЙЧУК відмовився підтвердити чи спростувати повідомлення про відставку мера Одеси.

Тим часом, народний депутат від Партії регіонів Сергій КІВАЛОВ підтвердив в інтерв`ю "Комсомольской правде",що О.КОСТУСЄВ складає повноваження мера Одеси. «Ніяких чуток немає: КОСТУСЄВУ запропонували обійняти нову посаду, і він погодився, - заявив С.КІВАЛОВ. - При цьому не думайте, що його хтось змушував чи наказував, він сам зробив свій вибір». За даними ряду ЗМІ, О.КОСТУСЄВ очолить Державну інспекцію із захисту прав споживачів.

3 грудня керівник Управління інформації міськради Ганна ОСИПЧУК підтвердила, що «О.КОСТУСЄВ дійсно пішов у відставку. Всі офіційні коментарі будуть не раніше понеділка». Проте пізніше вона заявила, що в управлінні про це немає офіційної інформації.

5 грудня з джерел в Адміністрації Президента стало відомо, що до О.КОСТУСЄВА є претензії: нібито в його роботі «стало більше мінусів, ніж плюсів», а це неприпустимо, оскільки Одеса є одним з базових регіонів, що забезпечують електоральну підтримку Партії регіонів, сказав, зокрема, співрозмовник газети «КоммерсантЪ-Украина».Також він зазначив, що, "окрім Сергія КІВАЛОВА, у нас поки немає іншого кандидата на посаду мера Одеси".