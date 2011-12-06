Томенко заявляє, що з 10-ї ранку триває допит Тимошенко
10:59, 06 грудня 2011Політика
2767 0
Щоб відкрити нову справу 15-річної давності?
Київ. 6 грудня. УНІАН. Сьогодні з 10-ї години ранку відбувається черговий допит екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні з парламентської трибуни заявив заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО.
«Як стало відомо, сьогодні о 10-й годині над хворою Ю.ТИМОШЕНКО знову проводять допит для того, щоб відкрити нову справу 15-річної давності», - сказав М.ТОМЕНКО. Він наголосив, що влада з одного боку говорить про те, що забезпечуватиме європейські умови медичного обстеження, а з іншого боку «тягає її (Ю.ТИМОШЕНКО – УНІАН) на допит».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter