З 8 по 11 грудня спеціалізована виставка-ярмарок «Світ хутра» пройде у Виставковому центрі «АККО Інтернешнл», розташованому у столичному парку ім. О.Пушкіна.

На виставці можна побачити нові хутряні колекції – від класики до „писку моди”, придбати хутряні та шкіряні вироби за цінами виробника.

«Світ хутра» представляє шуби з норки, соболя, рисі, шиншили, лисиці, каракуля, єнота, мутона, кроля. Наймодніші та якісні норкові шуби за розпродажними цінами, дублянки, пальта, шкіряні куртки, шапки з хутра, інші аксесуари з хутра та шкіри зі значними знижками.

В одному місці зберуться найбільші хутрові компанії, провідні виробники хутряних виробів, хутряні салони (магазини) Києва та інших міст України, а також представники зарубіжних компаній.

Час роботи - з 11.00 до 19.00. Вхід вільний.

Адреса виставкового центру: Київ, проспект Перемоги, 40 Б.

Від метро „Політехнічний інститут” курсує безкоштовний автобус.

Додаткова інформація: за тел. (044) 246-67-67 та на сайті Виставкової компанії «Вибір».