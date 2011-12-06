Турчинов натякнув, що вибору нема: усі «нові обличчя» - зі старими вухами

Першим номером у виборчому списку партії «Батьківщина» має бути Юлія ТИМОШЕНКО.

Про це в інтерв`ю ЛIГАБiзнесIнформ заявив заступник голови «Батьківщини» Олександр ТУРЧИНОВ.

«Першим номером має бути Ю.ТИМОШЕНКО. Останні заяви західних країн стосуються не лише повернення незаконно відібраної у неї свободи, але й повернення їй права займатися політикою. Отже, я думаю, саме Юлія Володимирівна піде під номером один», - заявив політик.

Відповідаючи на запитання, чи будуть у списку нові обличчя, О.ТУРЧИНОВ зазначив, що брати до списку людину, в якої немає досвіду політичної боротьби, невиправдано.

«Коли, приміром, Сергій ТІГІПКО або Віктор ЮЩЕНКО пішли на вибори, всі чомусь вирішили, що це нові обличчя. Хоча вони мали досвід роботи в урядах, у Нацбанку. Сергій також був начальником штабу ЯНУКОВИЧА, про що всі забули», - зазначив БЮТівець.

«Часто, коли хтось розповідає про нове обличчя, виявляється, що просто на обличчя у нас коротка пам`ять. Виявляється, що в цього нового обличчя старі вуха й до болю знайомий довгий ніс. Якщо ви хочете, щоб були абсолютно нові обличчя - беріть дітей з дитсадка», - додав О.ТУРЧИНОВ.

При цьому він погодився, «що має бути оновлення команди. І в цьому нам допоможуть партії-союзники».