Виставка-ярмарок «Зима 2011»
Із 8 по 11 грудня в Міжнародному виставковому центрі (Київ, Броварський проспект, 15, 1-й павільйон) пройде виставка-ярмарок «Зима 2011».
Широкий асортимент представлених товарів порадує відвідувачів своєю різноманітністю:
верхній чоловічий і жіночий одяг (пальто, плащі, шуби, дублянки, шкіряні куртки);
сезонне взуття;
недорогі чоловічі і жіночі класичні костюми;
дитячий одяг;
дитяче повстяне взуття;
шкіргалантерея (сумки, ремені, рукавички і т.д.)
головні убори;
трикотаж;
постільна білизна, домашній текстиль;
парфумерія;
косметика;
біжутерія;
парасольки і багато іншого.
Особливою популярністю у покупців користується недорогий дитячий трикотаж, а також жіночий трикотажний одяг великих розмірів від українських виробників.
На виставці-ярмарку можна підібрати обнову для кожного члена сім'ї.
Час роботи - з 11.00 до 19.00. Вхід вільний.
Додаткова інформація за тел. (044) 246-67-67 і на сайті Виставкової компанії «Вибір».