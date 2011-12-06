Із 8 по 11 грудня в Міжнародному виставковому центрі (Київ, Броварський проспект, 15, 1-й павільйон) пройде виставка-ярмарок «Зима 2011».

Широкий асортимент представлених товарів порадує відвідувачів своєю різноманітністю:

верхній чоловічий і жіночий одяг (пальто, плащі, шуби, дублянки, шкіряні куртки);

сезонне взуття;

недорогі чоловічі і жіночі класичні костюми;

дитячий одяг;

дитяче повстяне взуття;

шкіргалантерея (сумки, ремені, рукавички і т.д.)

головні убори;

трикотаж;

постільна білизна, домашній текстиль;

парфумерія;

косметика;

біжутерія;

парасольки і багато іншого.

Особливою популярністю у покупців користується недорогий дитячий трикотаж, а також жіночий трикотажний одяг великих розмірів від українських виробників.

На виставці-ярмарку можна підібрати обнову для кожного члена сім'ї.

Час роботи - з 11.00 до 19.00. Вхід вільний.

Додаткова інформація за тел. (044) 246-67-67 і на сайті Виставкової компанії «Вибір».