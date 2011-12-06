У НУ-НС вважають, що одна «об’єднана опозиція» в Україні вже є

Лідер фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО заявляє, що у новому складі парламенту буде створено демократичну більшість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Верховної Ради.

За словами М.МАРТИНЕНКА, для нинішньої влади це означає «повний крах».

Він наголосив, що існує «порозуміння між абсолютною більшістю опозиційних сил, іде робота по визначенню спільних кандидатів на мажоритарні округи, ми напрацювали платформу для спільних дій опозиції». «Зробимо все для недопущення фальсифікацій», - запевнив М.МАРТИНЕНКО.

Він підкреслив, що об’єднана опозиція «уже спільно працює над майбутньою перемогою на парламентських виборах».

За словами лідера фракції НУ-НС, «з першого дня влада не лише працює на самознищення, але тягне у прірву всю країну».

«Пограбовано пенсіонерів та пільговиків, намагаються силою розігнати акції протесту, вбиваючи при цьому немічних і літніх людей, економіка на точці замерзання, процвітає повальна корупція», «точкові затримання продажних високопосадовців, які не хотіли ділитися, лише підкреслюють її масштаб», - заявив М.МАРТИНЕНКО.

За його словами, масові акції протесту, які проходять в Україні, - «це не сплески на воді, а ознаки бурі». «Ті, хто голосував за нинішню владу, тепер проклинають свій вибір», - переконаний він.

М.МАРТИНЕНКО закликав до керівництва держави: «Зупиніться, поки соціальний вибух не розніс країну».