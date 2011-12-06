Мельниченко розказав, що буде зі ЗМІ, якщо Кучма «вийде сухим з води»

Якщо сьогодні колишній Президент України Леонід КУЧМА «вийде сухим із води», то завтра влада «буде вивозити чесних журналістів, що ще залишились, у таращанський ліс цілими редакціями».

Про це йдеться в заяві екс-майора Управління державної охорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА, розміщеній на його персональному сайті у зв’язку з появою інформації про те, що 7 грудня Печерський районний суд столиці може скасувати постанову про порушення кримінальної справи проти Л.КУЧМИ.

Як наголошує М.МЕЛЬНИЧЕНКО, «дізнавшись про підготовлений/скоєний злочин проти журналіста, добре зважте, чи варто ставати на його захист. Журналістів вбивають виключно люди, наділені владою. Будь-яка влада, як казав КУЧМА, - вона від Бога. Чи вистачить у вас сил протистояти системі, дійти до кінця? Під удар потраплять найближчі вам люди. Чи готові ви їх втратити?».

На думку М.МЕЛЬНИЧЕНКА, «ці ж журналісти, отримавши тридцять срібняків, з чистою совістю вкажуть на вас як на можливого вбивцю. Чи є резон зараз перед виборчою кампанією захищати журналістів від піховшеків в їх власних лавах?»

Як зазначає екс-майор, «вирішення нагальних питань сьогодення знаходиться насамперед в адекватному оцінюванні дійсності. Запитайте спочатку не з влади, а у себе: засудити невинну людину або дозволити вбивці залишитися на волі і здійснювати свої злочини далі?».

На переконання М.МЕЛЬНИЧЕНКА, «якщо сьогодні Л.КУЧМА вийде сухим з води, то завтра зажерлива влада, усвідомивши свою повну безкарність, буде вивозити чесних журналістів,що ще залишились, у таращанський ліс цілими редакціями».

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура в березні 2011 року року порушила кримінальну справу стосовно Л.КУЧМИ. Він звинувачується в перевищенні влади і службових повноважень, які привели згодом до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе (ч.3 ст.166 Кримінального кодексу в редакції 1960 року).

Л.КУЧМІ було обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Наприкінці квітня Генпрокуратура завершила розслідування цієї справи.

2 вересня генеральний прокурор Віктор ПШОНКА заявив, що відомство має право скоротити для Л.КУЧМИ термін ознайомлення з кримінальною справою і направити справу до суду.

16 листопада адвокати екс-Президента України Сергій УЛЬЯНОВ та Віктор ПЕТРУНЕНКО подали скаргу до Печерського районного суду Києва щодо скасування постанови про порушення кримінальної справи стосовно Л.КУЧМИ у зв’язку з її безпідставністю.

Згідно з повідомленням прес-служби Л.КУЧМИ, кримінальне переслідування екс-Президента ґрунтується «на показаннях і сфальсифікованих «записах» екс-майора Управління держохорони М.МЕЛЬНИЧЕНКА, який на даний час, уникаючи кримінальної відповідальності за вчинення злочинів проти України, переховується від слідства за кордоном».

5 грудня адвокат М.МЕЛЬНИЧЕНКА Микола НЕДІЛЬКО не виключив, що 7 грудня Печерський районний суд столиці скасує постанову про порушення кримінальної справи проти Л.КУЧМИ.

"Згідно з отриманим адвокатом М.МЕЛЬНИЧЕНКА Павлом СИЧОВИМ викликом, 7 грудня о 14.00 Печерський районний суд почне розгляд скарги адвокатів КУЧМИ. На мою думку, це говорить про те, що скарга буде задоволена. Тобто, постанова першого заступника генпрокурора Рената КУЗЬМІНА про порушення стосовно КУЧМИ Леоніда Даниловича кримінальної справи буде скасована, а скарга таким чином задоволена", - сказав М.НЕДІЛЬКО.