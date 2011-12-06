На засіданні Погоджувальної ради компромісу не знайшли

На засіданні Погоджувальної ради компромісу не було знайдено, повідомила журналістам прес-секретар голови Верховної Ради Ольга ЧОРНА.

Як передає кореспондент УНІАН, за її словами, представники опозиції наполягали на включенні до порядку денного і розгляді сьогодні законопроекту, зареєстрованого народним депутатом Віктором ШВЕЦЕМ (фракція «БЮТ-Батьківщина»), суть якого зводиться до звільнення Юлії ТИМОШЕНКО. При цьому опозиція вимагала позитивне рішення по законопроекту.

За словами О.ЧОРНОЇ, голова ВР Володимир ЛИТВИН запропонував три варіанти вирішення цієї проблемиї.

Як сказала прес-секретар голови ВР, перший варіант – сьогодні поставити на голосування питання про внесення до порядку денного даного законопроекту; другий варіант – повернутися до цього питання завтра і проголосувати щодо його внесення до порядку денного, а в разі результативного голосування розглянути його; третій варіант – зібратися фракціям та обговорити законопроект, провести консультації з приводу можливості його підтримання у парламенті.

«Але поки що до жодного із цих запропонованих варіантів ніхто не пристав. Тому Погоджувальна рада розійшлася», - сказала О.ЧОРНА.