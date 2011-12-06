Попов: На Троєщині буде і швидкісний трамвай, і метро

На Троєщині буде і швидкісний трамвай, і метро. Про це сказав голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов під час прямого ефіру на телеканалі «Київ».

Зокрема він зазначив, що трамвайне сполучення - це лише часткове вирішення проблеми транспортного сполучення для мешканців Троєщини, тому міська влада в жодному разі не відмовляється від будівництва метрополітену.

«Якщо раніше розглядалось питання - чи будівництво метрополітену чи трамвайних колій, то зараз я можу сказати, що на Троєщині буде і трамвай, і метро», - сказав Олександр Попов.

У наступному році в планах влади завершити спорудження Подільсько-Воскресенського мосту та продовжити роботи із будівництва метрополітену. Сьогодні міська влада розглядає декілька варіантів фінансування цих робіт. Зокрема, це може бути і бюджетне фінансування, і співпраця з бізнесом на умовах державно-приватного партнерства.

«Ми зараз активно ведемо консультації із нашими партнерами, фінансовими організаціями і банками Російської федерації та з японською стороною. Перебуваючи у відрядженнях за кордоном, я переконався, що бізнес і влада - надійні партнери. Також хочу зазначити, що неважливо за який кошт буде збудована ця ділянка метро, вартість проїду в ній буде така ж, як і на решті гілок метрополітену», - сказав Олександр Попов.