Донецькі чорнобильці запрошують Януковича у намет

У Донецьку голодуючі чорнобильці запрошують відвідати їх наметове містечко Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, який сьогодні перебуває з робочою поїздкою в Донецькій області.

Про це повідомив УНІАН член ініціативної групи голодуючих Олександр ПУЧКОВ.

За його словами, минула ніч пройшла у містечку спокійно, нікого з голодуючих не госпіталізували. «Голодовку продовжують 17 чоловік», - уточнив він.

Як сказав О.ПУЧКОВ, учасники акції хотіли б якимсь чином вийти на зв`язок з В.ЯНУКОВИЧЕМ, щоб нагадати про свої вимоги.

«Ми його запрошуємо, і, звичайно, хотілося б з ним зустрітися, але ми знаємо, що він до нас все одно не приїде. Хай би тоді хоч представника прислав», - додав О.ПУЧКОВ.