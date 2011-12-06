Донецькі чорнобильці запрошують Януковича у намет
13:17, 06 грудня 2011Політика
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Але й погоджуються на представника
У Донецьку голодуючі чорнобильці запрошують відвідати їх наметове містечко Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, який сьогодні перебуває з робочою поїздкою в Донецькій області.
Про це повідомив УНІАН член ініціативної групи голодуючих Олександр ПУЧКОВ.
За його словами, минула ніч пройшла у містечку спокійно, нікого з голодуючих не госпіталізували. «Голодовку продовжують 17 чоловік», - уточнив він.
Як сказав О.ПУЧКОВ, учасники акції хотіли б якимсь чином вийти на зв`язок з В.ЯНУКОВИЧЕМ, щоб нагадати про свої вимоги.
«Ми його запрошуємо, і, звичайно, хотілося б з ним зустрітися, але ми знаємо, що він до нас все одно не приїде. Хай би тоді хоч представника прислав», - додав О.ПУЧКОВ.
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