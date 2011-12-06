У сесійну залу підтягуються регіонали з «бойовим» досвідом
Помітили журналісти
Фракції опозиції не виключають, що представники парламентської більшості застосують силовий метод по розблокуванню роботи Верховної Ради України.
Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело у фракції «БЮТ-Батьківщина».
За словами співрозмовника агентства, в опозиції є інформація, що до сесійної зали підтягуються ті народні депутати, які зазвичай не ходять на пленарні засідання, однак беруть дуже активну участь у парламентських бійках.
«Ми не виключаємо, що більшість застосує силу по розблокуванню роботи ВР, як це було у грудні минулого року», - сказав співрозмовник.
За даними джерела, орієнтовно більшість хоче розблокувати силоміць роботу парламенту о 14-й годині і чекає лише на те, аби журналісти залишили ложу преси. «Це робиться для того, аби ніхто нічого не бачив і не міг зафіксувати», - додав співрозмовник агентства.
У сесійній залі журналісти справді помітили тих депутатів, які зазвичай активно беруть участь у парламентських сутичках.