У сесійну залу підтягуються регіонали з «бойовим» досвідом

Фракції опозиції не виключають, що представники парламентської більшості застосують силовий метод по розблокуванню роботи Верховної Ради України.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело у фракції «БЮТ-Батьківщина».

За словами співрозмовника агентства, в опозиції є інформація, що до сесійної зали підтягуються ті народні депутати, які зазвичай не ходять на пленарні засідання, однак беруть дуже активну участь у парламентських бійках.

«Ми не виключаємо, що більшість застосує силу по розблокуванню роботи ВР, як це було у грудні минулого року», - сказав співрозмовник.

За даними джерела, орієнтовно більшість хоче розблокувати силоміць роботу парламенту о 14-й годині і чекає лише на те, аби журналісти залишили ложу преси. «Це робиться для того, аби ніхто нічого не бачив і не міг зафіксувати», - додав співрозмовник агентства.

У сесійній залі журналісти справді помітили тих депутатів, які зазвичай активно беруть участь у парламентських сутичках.