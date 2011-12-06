Пшонка зустрівся з європейцями, які інспектували українські в'язниці

Генеральний прокурор України Віктор Пшонка зустрівся з Президентом Європейського Комітету проти тортур Летіфом Хусейновим та експертом Комітету Міхаелем Келлетом. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

У ході зустрічі представників Європейського Комітету проти тортур було поінформовано про заходи, що вживаються органами прокуратури для забезпечення конституційних прав громадян, запобігання катуванням та іншому жорстокому поводженню із затриманими, ув`язненими та засудженими. Гостям розповіли також про виконання рекомендацій, викладених у звіті Європейського комітету проти тортур за результатами їх візиту в Україну в 2009 році.

Летіф Хусейнов підкреслив важливу роль, яку відіграють органи прокуратури у ефективному та всебічному розслідуванні всіх фактів жорстокого поводження та застосування тортур.

На зустрічі також були присутні заступники Генерального прокурора Віктор Войцишен та Анатолій Пришко, керівники структурних підрозділів Генеральної прокуратури України, а також начальники слідчих підрозділів прокуратур обласного рівня та керівники підрозділів обласних прокуратур, які здійснюють нагляд за установами пенітенціарної системи.

Як повідомляв УНІАН, представники Комітету під час перебування з 29 листопада до 6 грудня 2011 року відвідали місця та установи застосування заходів примусового характеру, попереднього ув`язнення та виконання покарань з метою перевірки додержання Україною вимог Європейської конвенції щодо попередження жорстокого поводження та катувань.