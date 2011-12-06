Регіонали вперлися: не можна змінювати закон під одну людину

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявляє, що силової протидії сьогодні в сесійній залі Верховної Ради не буде, але не виключає якихось дій для розблокування роботи парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів про те, що опозиція не виключає застосування парламентською більшістю сили для розблокування трибуни і президії ВР.

О.ЄФРЕМОВ підкреслив: «Ми не розглядаємо варіант силової протидії на сьогодні в залі, хоча наявність законопроектів, які накопичуються, вони можуть набути форми, коли ми змушені будемо вжити якісь дії для того, щоб розблоковувати роботу Верховної Ради і для того, щоб Верховна Рада змогла прийняти ряд законопроектів».

На уточнююче запитання, якими ж будуть дії більшості для розблокування роботи ВР, О.ЄФРЕМОВ відповів: «Достатні можуть бути дії для того, щоб забезпечити роботу Верховної Ради».

О.ЄФРЕМОВ підкреслив, що представники опозиції роблять «усе для того, щоб дестабілізувати ситуацію в державі і на цьому фоні показати свою роль і своє місце в роботі Верховної Ради, адже ніяких інших конструктивних пропозицій ми не бачимо».

За його словами, фракція Партії регіонів не змінила свою позицію з приводу того, що не можна змінювати законодавство під одну людину, тобто фракція не готова підтримувати законопроекти, які б стосувалися звільнення Юлії ТИМОШЕНКО.

«Перешкоджання роботі Верховної Ради і пріоритетна постанова питання по одній людині, на наш погляд, не має права бути», - сказав О.ЄФРЕМОВ.