Єфремов хоче діагноз Тимошенко озвучити вузькому колу - у залі ВР

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявляє, що його фракція готова підтримати рішення запросити міністра охорони здоров`я Олександра АНІЩЕНКА на закрите засідання Верховної Ради, щоб він повідомив про стан здоров`я екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО і колишнього керівника МВС Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ сказав сьогодні на брифінгу.

Він підкреслив, що фракція Партії регіонів, щоб не було спекуляцій про здоров`я Ю.ТИМОШЕНКО, Ю.ЛУЦЕНКА й інших, пропонує у п`ятницю або інший день заслухати міністра охорони здоров`я на закритому засіданні.

За словами О.ЄФРЕМОВА, слухати це питання потрібно на закритому засіданні, оскільки йдеться про відомості, які можна розголошувати з дозволу самого хворого, а оскільки такого дозволу немає, «тому не можемо розголошувати».

О.ЄФРЕМОВ підкреслив, що фракція Партії регіонів піде назустріч для проведення такого засідання.