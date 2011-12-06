Янукович у Єнакієвому вшанував пам’ять Берегового

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у Єнакієвому поклав квіти до пам’ятника льотчику-космонавту, двічі Герою Радянського Союзу Георгію Береговому.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, В.ЯНУКОВИЧ та присутні на церемонії вшанували пам`ять Г.Берегового хвилиною мовчання.

У Єнакієвому В.ЯНУКОВИЧ також відвідав могили своїх рідних та близьких.