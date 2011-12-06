Янукович у Єнакієвому вшанував пам’ять Берегового
13:57, 06 грудня 2011Політика
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Президент відвідав могили рідних
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у Єнакієвому поклав квіти до пам’ятника льотчику-космонавту, двічі Герою Радянського Союзу Георгію Береговому.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, В.ЯНУКОВИЧ та присутні на церемонії вшанували пам`ять Г.Берегового хвилиною мовчання.
У Єнакієвому В.ЯНУКОВИЧ також відвідав могили своїх рідних та близьких.
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