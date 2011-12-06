Мер Донецька звільнив чиновника, який купив собі лімузин

Мер Донецька Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО звільнив начальника міського Управління капітального будівництва Федора ФЕДОРЕНКА, який купив службовий автомобіль вартістю понад 300 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЛУК’ЯНЧЕНКО повідомив сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

Мер підтвердив, що Ф.ФЕДОРЕНКО санкціонував придбання Управлінням капбудівництва Донецької міськради автомобіля Volkswagen Passat Limousine B7 Comfortline вартістю 324 тис. грн.

«Він для себе купував, для управління капбудівництва», - сказав мер.

При цьому О.ЛУК’ЯНЧЕНКО підкреслив, що через казначейство оплата за автомобіль не проводилася – «це гроші від госпрозрахункової діяльності управління».

«Але закон для всіх один. Кабмін заборонив купувати дорогі автомобілі. Я вимушений був 30 листопада звільнити ФЕДОРЕНКА Федора Федоровича - начальника Управління капітального будівництва», - сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО і додав, що міськрада незабаром вирішить, що робити з купленим автомобілем. «Чиновники міськради на ньому кататися не будуть», - запевнив мер.