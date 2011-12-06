У ПР назвали депутатські пільги, які більшість готова скасовувати

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ назвав ряд пільг для народних депутатів, які планується скасувати.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу він повідомив, що передбачається, зокрема, ліквідувати пільги на безкоштовне паркування автомобілів і безкоштовне перевезення багажу, якими, по суті, ніхто не користується.

За словами О.ЄФРЕМОВА, також буде скасовано пільгу щодо безкоштовного проїзду у громадському транспорті народними депутатами, оскільки нею також ніхто не користується.

О.ЄФРЕМОВ повідомив, що також передбачено ліквідувати пільгу на безоплатні курортні путівки. За його словами, завдяки цьому буде зекономлено понад 800 тис. грн.

Як сказав лідер фракції Партії регіонів, зменшення з двох до одного місяця строку медичного обслуговування та оздоровлення народних депутатів дасть можливість зекономити 6,5 млн. грн.

О.ЄФРЕМОВ також повідомив, що передбачається зменшити матеріальну допомогу народним депутатам та їхнім помічникам, що дасть економію до 15 млн. грн.

Він наголосив, що фракція Партія регіонів підтримує пропозиції щодо скасування ряду пільг для народних депутатів.