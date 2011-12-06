БЮТ відхрестився від «особистої думки» голови своєї фракції

Фракція «БЮТ-Батьківщина» наполягає на негайному звільненні екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, але на жодні торги із владою та ухвалення антисоціальних законів не піде.

Відповідне рішення фракція ухвалила на терміновому засіданні, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».

«Позиція лідера нашої фракції, озвучена раніше, є особистою думкою Івана Григоровича КИРИЛЕНКА», - наголосили у фракції.

Рішення засідання фракції незабаром буде оголошено у кулуарах Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 грудня, голова фракції «БЮТ-Батьківщина» Іван КИРИЛЕНКО заявив, що фракція готова голосувати разом з більшістю за непопулярні рішення у випадку, якщо в пакеті буде проголосовано законопроект, яким передбачається звільнення політичних в’язнів – екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Він зазначив, що фракція готова взяти політичну відповідальність за ухвалення непопулярних рішень. І.КИРИЛЕНКО не виключає можливості голосування фракції за бюджет на 2012 рік, за закон про ринок землі, а також за законопроект, який передбачається скасування соціальних пільг для ряду категорій населення, зокрема чорнобильців та афганців.