Чорнобильці під Кабміном вже готові відмовитися й від води

Чорнобильці під Кабміном готові оголосити сухе голодування, повідомляє «Газета по-українськи».

Вони обіцяють це зробити у відповідь на складання протоколів щодо них за адмінпорушення.

Газета нагадує, що вчора о 22.45 до чорнобильців, які сиділи на лавках у Маріїнському парку навпроти будівлі Кабміну в Києві, підійшли троє правоохоронців і склали на чорнобильців протоколи за адмінпорушення.

«Вчора я сидів он на тій лавці, - показує ліквідатор, інвалід II групи Володимир МАЛЮК з Лисичанська. - До мене підійшли троє працівників міліції, покликали інших, зібрали нас, спитали: «Ви прибули?», ми сказали: «Прибули». Вони зачитали нам рішення Печерського райсуду про те, що забороняється проводити тут акцію, маніфестацію, ходу й інші заходи та склали на всіх протоколи».

За його словами, протоколи склали ще на 5 голодуючих чорнобильців.

«Яка акція протесту? Хлопці сиділи на лавах. Вони - громадяни України. По-друге, у протоколі написано, що вони проводили акцію під будівлею уряду. Он де будівля уряду, а от - Маріїнський парк. Це громадське місце. А де документи про заборону переміщення країною? Яка може бути заборона? Свідків немає, - роздивляючись протокол, коментує учасник акції Микола КОСТЄВ. - Ми хочемо захистити соціальні гарантії. Ми не висуваємо політичні вимоги, ми не проводимо акції. Хто може заборонити людям вимагати своє?».

«Ми вчора попередили народних депутатів, які до нас так ставляться, - вибори ще не почалися, значить ми їм не потрібні. Зараз оцю водичку, яка стоїть тут у нас, ми виливаємо на Кабмін і оголошуємо із завтрашнього дня сухе голодування. І тут ми стояти не будемо. Підемо туди. Скільки можна знущатися. Я тут шостий день голодую. Чому до людей таке ставлення? Люди сплять у листі із собаками. Чому не можна поставити намет? Хочете другий Донецьк? Буде другий Донецьк!", - підкреслив мітингувальник.

Наразі навпроти Кабміну перебуває близько 45 чорнобильців. Також до акції приєдналися чорнобильці із Дніпропетровської області, Криму, Луганська. Завтра очікують на чорнобильців із Чернігівщини.