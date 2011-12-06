Янукович боїться, що в Україні буде, як в Італії

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ назвав два чинники, які сьогодні гальмують реформи в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні на брифінгу в Єнакієвому Донецької області, після запуску нової доменної печі.

За його словами, сьогодні в Україні гальмуються реформи через об`єктивний чинник – світову економічну кризу і через суб`єктивний чинник, до якого він відніс людський чинник.

«Об`єктивні чинники, до них я відніс чинники світової економічної кризи, що, безперечно, стосується і України», - сказав Президент.

При цьому він додав, що сьогодні в країні якраз думають над тим, якими способами захистити економіку України від кризи. «Цей об`єктивний чинник і гальмує», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ. «А суб`єктивний чинник – це чинник людський. У нас багато людей, які не готові до реформ і морально, і професійно», - сказав глава держави.

Він акцентував, що для цього в країні потрібно готувати нові кадри професіоналів, не «можна закривати очі на це і шукати якісь інші причини».

«Реформи це, насамперед, можливість модернізувати нашу країну і рухатися в напрямку поліпшення життя людей», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що «якщо ми зупинимо цей рух, ми матимемо тільки мінуси, і ми зупинимо розвиток».

В.ЯНУКОВИЧ також сказав, що багато сьогодні йому говорять про кризу, про нестабільність у світі, про те, що зараз не відповідний час для реформ, але він вважає, що «якщо ми чекатимемо слушного часу, ми опинимося як ті країни, які ми бачимо по телебаченню, – це Греція, Португалія, Італія».

«Тому ми повинні, насамперед, зберегти зростання економіки, яке сьогодні є. Адже жити треба завжди надією і вірою, а для цього потрібно багато працювати», - додав Президент.