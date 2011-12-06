Бондарчук: відповідальність за «потішні війська» лежить і на опозиції

Влада має повернутися обличчям до армії, йдеться у привітанні голови Центрального виконавчого комітету партії «Наша Україна» Сергія БОНДАРЧУКА з нагоди Дня української армії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, він зауважив: «Як громадянин і як офіцер, від імені «Нашої України» вітаю українську армію з 20-літтям із дня створення».

С.БОНДАРЧУК висловив подяку усім військовослужбовцям Збройних сил України за нелегку працю із захисту Вітчизни та її гідного представлення на міжнародній арені.

«Українська армія є не тільки ровесником української незалежності, а й однією із ключових державоутворюючих структур та гарантом національної безпеки України», - наголосив він.

С.БОНДАРЧУК звернув увагу, що соціологічні дослідження незмінно показують високий рівень довіри громадян до української армії. Він у рази вищий, ніж у інших державних установ чи політиків.

«Українські військові неодноразово доводили свою високу бойову підготовку та морально-бойовий дух під час участі у міжнародних миротворчих операціях», - зауважив «нашоукраїнець».

С.БОНДАРЧУК висловив жаль, що давня проблема ЗСУ - неналежне фінансування програм забезпечення армії сучасним озброєнням та військовою технікою - за нинішньої влади лише загострилась.

«В оборонному бюджеті 2011 року лише 6-8% коштів передбачено на розвиток армії, усе інше іде на забезпечення її поточних потреб, тобто на «проїдання». У той час, як у військових бюджетах країн Європи і Росії на розвиток направляється мінімум бюджету 30-40%», - підкреслив він.

За словами С.БОНДАРЧУКА, українська армія досі не потрапила до пріоритетів державної політики. «Нинішня влада на чолі з Президентом ЯНУКОВИЧЕМ значно збільшила бюджетні видатки на утримання міліції та прокуратури, у той час як фінансування Збройних сил залишається мізерним і навіть не дозволяє завершити їх перехід на професійну основу»,- підкреслив він.

На його переконання, ситуація, за якої фінансування української армії є одним із найнижчих на Європейському континенті, становить реальну загрозу для національної безпеки країни і має бути негайно виправлена.

«Україні потрібна сучасна, боєздатна армія, здатна захистити державний суверенітет, а не «потішні війська» для проведення парадів», - переконаний С.БОНДАРЧУК.

Він вважає, що відповідальність за стан ЗСУ лежить не лише на владі, а й на опозиції. «Завдання усіх патріотів, незалежності від партійної приналежності – змусити владу повернутись лицем до армії», - зазначив С.БОНДАРЧУК.