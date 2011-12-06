У ДАІ запевнили, що мають право штрафувати порушників на місці

Співробітники ДАІ мають право у разі порушення Правил дорожнього руху скласти протокол про адміністративне порушення та накласти адміністративне стягнення на порушника.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник начальника Управління ДАІ МВС України Володимир РЕЗНІКОВ.

За його словами, на це мають право співробітники ДАІ, які мають спеціальне звання, починаючи від рядового міліції до генерал-майора.

В.РЕЗНІКОВ уточнив, що керівники різних підрозділів ДАІ мають право на винесення постанови про адмінпорушення та накладення адмінстягнення на підставі 11 статей Кодексу про адміністративне порушення, а решта співробітників ДАІ мають таке право на підставі 9 статей.

Він пояснив, що раніше у деяких ЗМІ з’являлась інформація, що співробітники ДАІ перевищують свої повноваження, накладаючи адміністративні стягнення. «Ця діяльність є цілком законною», - сказав В.РЕЗНІКОВ.