Вечірнє засідання ВР ще не відкрилося: БЮТ продовжує блокувати трибуну
16:08, 06 грудня 2011Політика
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Депутати - у сесійній залі
Станом на 16.05 вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України не розпочалося.
Як передає кореспондент УНІАН, депутати від «БЮТ-Батьківщини» продовжують блокувати роботу парламенту. Значна частина депутатів від цієї політичної сили перебуває у президії та біля трибуни ВР. Вони заблокували роботу парламенту ще о 10.35.
Члени інших фракцій також перебувають у сесійній залі, очікуючи початку пленарного засідання.
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