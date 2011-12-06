Вечірнє засідання ВР ще не відкрилося: БЮТ продовжує блокувати трибуну

Станом на 16.05 вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України не розпочалося.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати від «БЮТ-Батьківщини» продовжують блокувати роботу парламенту. Значна частина депутатів від цієї політичної сили перебуває у президії та біля трибуни ВР. Вони заблокували роботу парламенту ще о 10.35.

Члени інших фракцій також перебувають у сесійній залі, очікуючи початку пленарного засідання.