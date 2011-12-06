Столична влада обіцяє вирішити проблему з паркуванням

Міська влада планує за півтора-два роки вирішити проблему відсутності паркінгів у місті. Про це, як повідомляє прес-служба КМДА, сказав голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов під час прямого ефіру на телеканалі «Київ».

За його словами, сьогодні міськдержадміністрація має 79 ділянок для будівництва таких комплексів, на 6 ділянок уже є інвестори, і розпочинаються роботи, що ж стосується решти, то місто веде активні переговори з потенційними інвесторами.

Також Олександр Попов повідомив, що до початку проведення Євро 2012 у центрі Києва буде відкрито паркінги місткістю близько 2 тисяч машиномісць. Але, за словами голови КМДА, робота у цьому напрямку не повинна обмежуватися лише півтора кілометровою зоною. Це питання необхідно вирішувати комплексно, тому сьогодні місто активно працює із потенційними інвесторами як в Україні, так і за кордоном. Так, наприклад, уже є певні домовленості з німецькими компаніями щодо використання їхніх технологій при будівництві паркінгів.