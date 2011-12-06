Голодуючих чорнобильців вже обшукали з собаками, а Януковича все немає

У Донецьку понад 300 протестуючих чорнобильців на території наметового містечка біля регіонального управління Пенсійного фонду чекають зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами чорнобильців, сьогодні близько 15.00 у наметове містечко приїхали працівники правоохоронних органів, близько 30-40 чоловік, разом з кінологами, і обстежували територію наметового містечка під приводом того, що сюди приїде Президент.

Після цього голодуючих і представників ініціативної групи чорнобильців запросили в актовий зал управління Пенсійного фонду і пообіцяли зустріч з Президентом, проте потім усіх попросили вийти на вулицю, пояснюючи тим, що дуже багато учасників акції прийшло в актовий зал.

До чорнобильців підійшла молодий чоловік, представившись представником служби президентської охорони, пообіцяв, що зустріч В.ЯНУКОВИЧА з чорнобильцями відбудеться прямо на вулиці перед управлінням Пенсійного фонду.

Люди не розходяться, хоча багато хто каже, що з обіду тут знаходилося понад 500 чоловік – учасників акції і тих, хто її підтримує, в очікуванні зустрічі.

Ті, що залишилися, мають намір дочекатися В.ЯНУКОВИЧА. Деякі з протестуючих відкрито заявляють: «Ми звідси нікуди не підемо і чекатимемо Президента тут до переможного кінця».