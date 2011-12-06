Дружина Іващенка ображена: її чоловіка бояться пригадати добрим словом

Стан здоров'я колишнього тимчасово виконуючого обов‘язки міністра оборони України Валерія ІВАЩЕНКА, який перебуває у СІЗО за звинуваченням у здійсненні посадового злочину, за останні декілька днів не поліпшився.

Про це УНІАН повідомила його дружина Валентина ІВАЩЕНКО з посиланням на адвоката, який сьогодні відвідав її чоловіка в слідчому ізоляторі.

"Стан здоров'я Валерія Володимировича після 1 грудня, коли він у зв'язку з різким загостренням захворювання хребта не зміг взяти участі у судовому засіданні, на сьогодні залишається без поліпшень - лікування йому, як і раніше, не надається", - сказала В.ІВАЩЕНКО.

Кажучи про 20-ту річницю Збройних сил України, яка відзначається сьогодні, вона зазначила, що це свято викликає у неї "почуття глибокої образи".

"Шкода, що в ці дні мало хто, зокрема ті, чиє життя пов'язане з армією, обороноздатністю країни, не наважуються хоча б добрим словом пригадати про мого чоловіка, не кажучи вже про слова підтримки і захисту, хоча всі, хто з ним служив, працював, спілкувався, не знають за ним жодного негідного, підступного або незаконного вчинку", - сказала В.ІВАЩЕНКО.

Вона нагадала, що не без безпосередньої участі В.ІВАЩЕНКА в Україні з 2009 року за фінансового сприяння ОБСЄ реалізується програма утилізації високотоксичного ракетного палива "меланж", відновлено модернізацію вертольотів Мі-8 і Мі-24, у Павлограді налагоджена утилізація твердого ракетного палива, що залишилося в Україні після ліквідації ядерних озброєнь, тощо.

Враховуючи це, за словами В.ІВАЩЕНКО, "замість подяки за десятиліття бездоганної служби чоловік одержав сфабриковану кримінальну справу, до якої, окрім абсурдних, безглуздих "висновків", включили також звинувачення у "погіршенні боєготовності Збройних сил України", "підрив авторитету Міністерства оборони".

За її словами, «Валерій Володимирович, перебуваючи вже понад 15 місяців за гратами без доказу вини судом, непоправно втратив здоров'я».

При цьому В.ІВАЩЕНКО нагадала, що вона і адвокати чоловіка більш ніж півроку марно намагаються добитися його лікування. "Незважаючи на постійний біль у хребті, Печерський районний суд при жорстокій, нічим не обгрунтованій позиції прокуратури, замість лікування продовжує наполягати на утриманні ІВАЩЕНКА під вартою. Ймовірно, у них один намір: остаточно знищити здоров'я Валерія ІВАНЕНКА, і таким чином знищити його фізично", - резюмувала вона

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу за звинуваченням В.ІВАЩЕНКА у зловживанні службовим становищем при підписанні плану санації держпідприємства Міноборони "Феодосійський судно-механічний завод".

В.ІВАЩЕНКА було затримано у серпні 2010 року. Йому було обрано запобіжний захід – узяття під варту.

1 грудня Печерський районний суд Києва був вимушений відкласти до 9 грудня розгляд кримінальної справи В.ІВАЩЕНКА у зв'язку з тим, що конвойна служба не доставила його до зали судових засідань.