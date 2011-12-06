Україна візьме на себе гарантії з транзиту енергоресурсів до Європи

У проекті угоди про створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною і Європейським Союзом врегульовано питання гарантій безперебійних поставок енергоресурсів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні робочої групи «Україна – ЄС на шляху до ЗВТ» повідомив уповноважений Кабінету міністрів із питань європейської інтеграції Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ.

За його словами, ініціатива закріплення в проекті угоди положень про відповідальність сторін за забезпечення безперебійності поставок енергоресурсів виходила від європейської сторони. При цьому переговорна група ЄС пропонувала закріпити в документі спеціальний механізм врегулювання спорів при зриві поставок енергоресурсів, який би передбачав виплату прямих фінансових компенсацій не лише державі Євросоюзу, але й господарюючим суб`єктам, у т.ч. й енергокомпаніям, і споживачам іншої держави.

В.П’ЯТНИЦЬКИЙ повідомив, що українська сторона не погодилася з цією пропозицією та наполягла на застосуванні звичайних процедур компенсації відповідальності, які схожі із застосовуваними в рамках СОТ.

«Ті домовленості, які сьогодні існують у сфері врегулювання спорів, передбачають звичайні процедури. Ці процедури будуть дещо стислими й коротшими, ніж ті, які застосовуються, умовно кажучи, приміром до таких товарів, як метал», - сказав він, зазначивши, що в рамках зазначених процедур не передбачаються ніякі прямі фінансові санкції.

«Передбачена процедура, за якою такі відшкодування (за зрив поставок - УНІАН) відбуватимуться за процедурами, аналогічними процедурам СОТ. Зокрема, можливо вилучення певних преференцій у торгівлі, наданих сторонами одна одній», - зазначив чиновник.

Він також повідомив, що в проекті угоди також врегульовано питання, пов`язані з допуском до розвідки й видобутку енергоносіїв, питання ціноутворення й надання послуг у сфері енергетики. Зокрема, в питанні допуску до розвідки й видобутку вуглеводнів документом «забезпечено режим найбільшого сприяння сторін».

В.П’ЯТНИЦЬКИЙ зазначив, що загалом енергетичний блок проекту угоди зрештою вийшов збалансованим.

«Нам вдалося створити збалансовані розділи угоди, які не створюють якихось штучних переваг ні для однієї зі сторін у енергетичній співпраці», - резюмував уповноважений Кабміну з питань європейської інтеграції.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС ведуть переговори про створення зони вільної торгівлі з 2008 року.

Зона вільної торгівлі має стати складовою частиною угоди про асоціацію, переговори щодо якої сторони почали в 2007 році.