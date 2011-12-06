У центрі Сімферополя горіла будівля 1915 року

У центрі Сімферополя сьогодні горіла триповерхова будівля 1915 року, жертв немає.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС.

Інформація про пожежу на вулиці Горького, 5 надійшла до рятувальників о 13.32. До місця надзвичайної події направили 6 відділеннь пожежно-рятувальної служби.

Займання сталося в міжповерховому перекритті третього поверху і на горищі. Велика кількість утеплювача в горищному приміщенні, яке лежало на палаючому перекритті, сприяла сильному задимленню. «Пожежники працювали в складі трьох ланок газодимозахисної служби в апаратах захисту органів дихання. 28 людей, які перебували в будівлі - в основному, це працівники різних фірм, які орендували приміщення, були евакуйовані», - йдеться в прес-релізі.

Загоряння ліквідували о 15.14.

За попередньою версією, причиною пожежі, площа якої становила 60 квадратних метрів, стало коротке замикання електропроводки.