Бютівці продовжують блокувати напівпорожню ВР

Депутати з більшості "здалися"

Депутати від фракції "БЮТ-Батьківщина" станом на 18.10 продовжують залишатися в сесійній залі, не зважаючи на те, що о 18.00 завершився робочий день. Як передає кореспондент УНІАН, бютівці досі блокують трибуну та президію парламенту. Натомість депутати інших фракцій, зокрема КПУ, Партії регіонів, Народної партії, групи «Реформи заради майбутнього» та більша частина фракції НУ-НС залишили сесійну залу.

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