Єфремов: сутичок у парламенті сьогодні не буде
18:35, 06 грудня 2011Політика
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Регіонали пішли відпочивати
Фракція Партії регіонів сьогодні не повернеться в сесійну залу.
Як передаеє коерспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю журналістам лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.
Він зазначив, що якщо завтра фракція "БЮТ-Батьківщина" не блокуватиме трибуну ВР, то парламент розглядатиме всі питання порядку денного, які були передбачені на сьогодні.
На запитання журналістів, чи не повториться ситуація, яка була в грудні минулого року, коли відбулась бійка в сесійній залі в зв’язку з розблокуванням трибуни, О.ЄФРЕМОВ відповів, що ніяких сутичок не буде, Партія регіонів не повертатиметься сьогодні в залу.
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