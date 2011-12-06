Єфремов: сутичок у парламенті сьогодні не буде

Фракція Партії регіонів сьогодні не повернеться в сесійну залу.

Як передаеє коерспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю журналістам лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Він зазначив, що якщо завтра фракція "БЮТ-Батьківщина" не блокуватиме трибуну ВР, то парламент розглядатиме всі питання порядку денного, які були передбачені на сьогодні.

На запитання журналістів, чи не повториться ситуація, яка була в грудні минулого року, коли відбулась бійка в сесійній залі в зв’язку з розблокуванням трибуни, О.ЄФРЕМОВ відповів, що ніяких сутичок не буде, Партія регіонів не повертатиметься сьогодні в залу.