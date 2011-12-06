Бютівці про щось порадилися й пішли
19:13, 06 грудня 2011Політика
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Забрали картки для голосування
Депутати від фракції "БЮТ-Батьківщина" розблокували президію та трибуну парламенту і залишили сесійну залу.
Як передає кореспондент УНІАН, після 18 години, коли розійшлися всі депутати від інших фракцій, бютівці безпосередньо в сесійній залі провели засідання фракції.
Про що розмовляли народні депутати наразі журналістам невідомо.
Після цього о 18.50 депутати позабирали свої картки для голосування, зняли плакат, що висів в президії, та залишили сесійну залу.
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