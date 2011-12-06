Бютівці про щось порадилися й пішли

Депутати від фракції "БЮТ-Батьківщина" розблокували президію та трибуну парламенту і залишили сесійну залу.

Як передає кореспондент УНІАН, після 18 години, коли розійшлися всі депутати від інших фракцій, бютівці безпосередньо в сесійній залі провели засідання фракції.

Про що розмовляли народні депутати наразі журналістам невідомо.

Після цього о 18.50 депутати позабирали свої картки для голосування, зняли плакат, що висів в президії, та залишили сесійну залу.