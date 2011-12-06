В УДО пояснили, навіщо влаштували журналістам ретельний огляд

В Управлінні державної охорони пояснюють, що повезли перевіряти донецьких журналістів до аеропорту, тому що в області почастішали випадки погроз про теракти.

Про це йдеться в переданному УНІАН повідомленні прес-центру УДО у відповідь на розповсюджену інформацію, що сьогодні вперше за десять років журналістів перед поїздкою в Донецьку область для висвітлення приїзду Президента Віктора ЯНУКОВИЧА на Єнакіївський металургійний завод ретельно оглянули в аеропорту Донецька.

"Перевірка журналістів, акредитованих для висвітлення заходів за участю Президента України – це один із елементів системних заходів безпеки під час здійснення охоронних заходів", - наголосили в УДО.

«Враховуючи, що спеціальне обладнання для догляду є лише в аеропорту, тому співробітники УДО України саме там здійснювали контроль на безпеку представників ЗМІ, які акредитувалися для висвітлення заходів за участю глави держави на Єнакіївському металургійному заводі», - йдеться в повідомлені.

Зокрема, прес-центр УДО України, зазначає що карна справа, порушена за фактом загрози теракту в Донецьку, ще не розкрита, винних шукають. Водночас, у повідомленні не уточнюється про яку справу йдеться. В УДО зазначають, що останнім часом в Донецькій області зросла кількість анонімних повідомлень про замінування різних об’єктів та погроз скоєння терористичного акту. «Відповідно правоохоронні органи держави, і зокрема УДО України, вживають необхідні заходи із забезпечення безпеки посадових осіб щодо яких здійснюється державна охорона», - мотивують свої дії в УДО України.