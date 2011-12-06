До Тимошенко сьогодні приходили слідчі

Державна пенітенціарна служба України наголошує, що сьогодні щодо екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО були проведені слідчі дії, оскільки комісія МОЗ України не виявила протипоказань за станом здоров’я стосовно проведення таких дій.

Як повідомляє прес-центр служби, сьогодні, 6 грудня 2011 року, до Київського СІЗО прибули слідчі Головного слідчого управління Державної податкової служби України для проведення слідчих дій з Ю.ТИМОШЕНКО.

В рамках дотримання вимог кримінально-процесуального законодавства та Закону України «Про попереднє ув’язнення» керівництво Київського СІЗО забезпечило проведення слідчих дій безпосередньо в палаті МСЧ Київського СІЗО, які розпочались о 13.00 годині.

«Стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО за останні декілька днів медперсоналом Київського слідчого ізолятора оцінюється як такий, що не погіршився та відповідає перебігу її захворювання. Наразі вона продовжує проходити призначений курс лікування», - наголошують в Державній пенітенціарній службі.