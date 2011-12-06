Інваліди-чорнобильці попередили Януковича, що вмирати прийдуть до АП

Луганські інваліди-чорнобильці заявляють, що політика чинного уряду «знищує їх фізично».

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у відкритому листі, з яким Луганський міський Фонд «Інваліди Чорнобиля» звернувся сьогодні до президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

За словами інвалідів-чорнобильців, у 1986 році їх знищили морально, а тепер знищують фізично.

Інваліди називають дії уряду «аморальним свавіллям» і запитують президента, де їм шукати правовий захист від нього.

Луганські інваліди-чорнобильці закликають В.ЯНУКОВИЧА вольовим рішенням виправити становище, в якому вони приречені на вимирання.

«Кабінет Міністрів України, Міністерство праці та соціального захисту України, Управління Пенсійного фонду України підступно та безвідповідально знущаються з інвалідів, безпринципно порушуючи всі Закони України, які тільки є, навіть Головний Закон України – Конституцію, надсилаючи вказівки щодо нарахування пенсій, відміняючи рішення суду», – йдеться у листі.

При цьому чорнобильці нагадують Президенту, що прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ два роки тому заявляв, що знає як підняти країну. «А тепер вважає винуватцями усіх українських бід чорнобильців, заявляючи, що чорнобильці втратили страх і совість», - зазначають інваліди.

Вони також висловлюють обурення тим, що пропозиції по розрахунку пенсій чорнобильцям подає голова Всеукраїнської громадської організації «Союз Чорнобиль України» Юрій АНДРЄЄВ, який «зрадив, занапастив евакуйованих з м. Прип’ять дітей, постраждалих і ліквідаторів».

Чорнобильці пропонують відновити виплату пенсій у розмірах, встановлених за рішеннями судів згідно ст.54 Закону України «Про статус та соціальний захист постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи».

«Якщо Ви, Пане Президенте, та уряд неспроможні надати такі гарантії, то вмирати ми прийдемо на сходинки Уряду, Верховної Ради і Адміністрації Президента – гаранта без усяких гарантій. Нам не потрібна така Влада! Геть її на смітник історії!», – заявили у листі луганські інваліди-чорнобильці.