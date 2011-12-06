Шкіль: Тимошенко навіть знеболювальних не дають

Екс-прем'єру Юлії Тимошенко в медичній частині Лук`янівського СІЗО не дають навіть знеболювальних ліків.

Про це повідомив депутат від БЮТ Андрій Шкіль в ефірі 5 каналу.

"Жодного лікування вона зараз не проходить. Навіть знеболюючі ліки, з п’ятниці включно, їй перестали давати", - уточнив він.

"При тому, що самі ж лікарі Державної пенітенціарної служби діагностували у неї букет хвороб. В тому числі і грижу хребта, яка просто потребує знеболення", - заявив Шкіль.

Як відомо, у вівторок прес-служба Державної пенітенціарної служби повідомила, що "стан здоров’я Тимошенко за останні декілька днів медперсоналом Київського слідчого ізолятора оцінюється як такий, що не погіршився та відповідає перебігу її захворювання".

"Наразі вона продовжує проходити призначений курс лікування", - уточнили у відомстві.

Українська правда