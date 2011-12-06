КВУ: зазвичай регіонали проводять закрите опитування

У севєродонецькому окрузі вже почалася передвиборча боротьба.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної організації Комітету виборців України, 3 грудня жителі міста знайшли у своїх поштових скриньках газету з портретом колишнього народного депутата України від Партії регіонів Юлія ІОФФЕ і заголовком: «Народний депутат: пан чи найманий робітник?». На двох шпальтах Ю.ІОФФЕ детально розповідає про свою колишню і майбутню депутатську роботу в окрузі Рубіжне-Севєродонецьк.

У Луганській обласній організації КВУ розцінили це як розповсюдження друкованих агітаційних матеріалів з порушенням термінів проведення агітації.

У ЛОО КВУ вважають, що боротьба за мандат народного депутата по севєродонецькому округу між діючим народним депутатом від ПР Олексієм КУНЧЕНКОМ і Ю.ІОФФЕ, яка почалася ще влітку 2011, зараз вступила в активну фазу, оскільки переможець цього етапу може розраховувати на статус офіційного кандидата від Партії регіонів по округу. Як зазначили в КВУ, перед висуненням «регіонали» звичайно проводять закрите соцопитування, в якому визначають, який кандидат є більш «прохідним».

У ЛОО КВУ прогнозують, що після офіційного початку кампанії серед кандидатів по севєродонецькому округу з'явиться і колишній міський голова Володимир ГРИЦИШИН, на користь якого активну PR-кампанію проводить газета ТЕЦ «Вогні Севєродонецька», і якого в своїх ресурсах підтримує місцева організації ВО «Батьківщина». Що стосується опозиції, то, за оцінкою ЛОО КВУ, сильну кандидатуру по севєродонецькому округу може висунути «Фронт Змін». Молодого (за віком) кандидата планують висунути комуністи.