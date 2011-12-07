Чому міліція більша за армію?

Співвідношення чисельності Збройних сил з чисельністю правоохоронних органів є показником того, звідки влада бачить більше загрози для себе.

Про це на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, заявив директор військових програм Центру ім. Разумкова Микола СУНГУРОВСЬКИЙ.

"Показник чисельності силових структур говорить про пріоритети влади... Для нашого керівництва за цими показниками видно, що внутрішня загроза для неї більше", - сказав експерт.

За словами М.СУНГУРОВСЬКОГО, в Україні сьогодні відсутній менеджмент у секторі безпеки. "Люди, які стоять на чолі держави, нам не можуть сказати, які ризики є пріоритетними, а які - ні", - зазначив він.

У свою чергу, позицію М.СУНГУРОВСЬКОГО підтримав президент Атлантичної ради України Вадим ГРЕЧАНІНОВ. "Європейські держави говорять про сектор безпеки, а не про кількість армії... У нас досі немає стратегії про сектор безпеки", - сказав він. При цьому В.ГРЕЧАНІНОВ назвав "неподобством" законодавчо закріплену можливість застосування армією зброї у мирний час.