Турчинов про внутрішній розкол, "таємний список" і розрахунки Банкової

Перший заступник голови партії "Батьківщина" Олександр ТУРЧИНОВ спростовує інформацію про внутрішній розкол у партії.

Про це О.ТУРЧИНОВ заявив в інтерв'ю ЛIГАБiзнесIнформ.

"Дуже багато конфліктів у ЗМІ. У партії їх немає. Всі розмови про наші внутрішні конфлікти інспіруються владою. Спочатку вони говорили про те, що "Батьківщина" розсиплеться, потім, що буде розкол - не вийшло. Писали, що всередині "Батьківщини" створюються нові партії - не відбулося. Тепер почали розповідати, що я пригноблюю молоді й перспективні дарування, не даю розкритися. Це все спроба влади злити в Інтернет свої нездійсненні мрії та надії", - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Перший заступник голови партії також підкреслив, що в нього не існує ніяких конфліктів із Наталією КОРОЛЕВСЬКОЮ і Сергієм СОБОЛЄВИМ.

"Із Сергієм у нас багаторічні дружні відносини. Наталія активно займається роботою в підприємницькому середовищі. Ніяких партійних конфліктів немає. Кілька місяців тому якесь ліве видання надрукувало "таємний список" "Батьківщини" на виборах, який нібито склав ТУРЧИНОВ. Усі чутки тиражуються виключно для підриву стабільності й довіри у лавах партії. На це розраховує Банкова", - заявив він.