Янукович затягнув із законом про вибори, бо чекав віз від АП?

Президент Віктор Янукович днями підпише закон "Про вибори народних депутатів".

Про це повідомив представник президента у Верховній Раді Юрій Мірошниченко в ефірі телеканалу ТВі.

Відповідаючи на питання, чи підпише президент ухвалений парламентом закон, він заявив: "Безперечно".

При цьому депутат від Партії регіонів зазначив, що затримка з підписанням документу відбулася не з вини президента.

"Не намагайтеся в цьому звинувачувати президента, тому що в адміністрацію президента надійшов цей закон лише в п’ятницю (2 грудня)", - заявив Мірошниченко.

"Якщо говорити про інститут президента, адже це не лише фізична особа, то це ті служби, які мають пройти візування будь-якого документа, який іде на підпис президента. Процедура ця проведена в пришвидшеному режимі, і найближчим часом ми отримаємо підписаним цей закон", - уточнив він.

"У найближчі дні", - підкреслив політик.

Крім того, представник президента повідомив, що незабаром Янукович підпише ухвалений закон щодо декриміналізації економічних злочинів.

"Власне він теж тривалий час перебував у Верховній Раді, нещодавно він зайшов в адміністрації, зараз працюють служби, ви знаєте, це президентський законопроект…", - уточнив він.

"Ми сподіваємось, що найближчим часом, і він буде підписаний. Вчора на нараді в адміністрації обидва ці закони (про вибори і декриміналізацію) було доручення, глава адміністрації дав, готувати на підпис. І якщо є якісь застереження, то негайно подати їх в служби адміністрації, для того щоб ми не затримували ці закони", - розповів Мірошниченко.

Як відомо, у вівторок асоціація "Український кредитно-банківський союз" звернулася до президента з пропозицією ветувати закон, що скасовує кримінальну відповідальність за економічні злочини.

Українська правда