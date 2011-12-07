Опозиція відмовилася працювати на зло владі

Депутати з фракцій «БЮТ-Батьківщина» та «Наша Україна – Народна самооборона» залишили сесійну залу Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим на засіданні парламенту голова фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій КОЖЕМ’ЯКІН заявив, що «більшість у парламенті ігнорує всі вимоги опозиційних фракцій, принципово не йде на співпрацю і продовжує узаконювати політичні репресії в Україні».

Він наголосив, що «незважаючи на те, що вся європейська спільнота і Президент ЯНУКОВИЧ говорили про необхідність прозорого і неупередженого розгляду апеляції (йдеться про апеляція на вирок екс-прем’єр-міністр Юлії ТИМОШЕНКО – УНІАН), вже перше судове засідання продемонструвало, що правосуддя в Апеляційному суді міста Києва немає».

За його словами, «владі виявилося мало засудити Юлію ТИМОШЕНКО за сталінською статтею, сьогодні влада пішла не лише на відверте фізичне знищення лідерів опозиційних сил Ю.ТИМОШЕНКО, Юрія ЛУЦЕНКА та інших, сьогодні влада фактично позбавляє захисту держави народ України».

Також КОЖЕМ`ЯКІН послався на резолюцію Європарламенту, яка вимагає припинити переслідування лідерів опозиції в Україні. Однак, за його словами, влада ігнорує ці вимоги, пише Українська правда.

А.КОЖЕМ`ЯКІН підкреслив, що всі вимоги опозиції відкидаються.

Він нагадав, що в середу в парламенті - день опозиції, де б мали розглядатися законопроекти, запропоновані представниками опозиції, але «більшість позбавляє опозицію можливості працювати».

«Сьогодні в порядку денному знову стоять антисоціальні та антинародні законопроекти, які спрямовані на збагачення вузького кола обраних і більшість готова прийняти їх за будь-яку ціну», - підкреслив А.КОЖЕМ`ЯКІН.

Він наголосив, що з огляду на це, фракції «БЮТ-Батьківщина» та НУ-НС не будуть брати участі «у цьому фарсі» і залишають на сьогодні сесійну залу.

На даний час в сесійній залі відсутні в повному складі обидві фракції

На місцях, де мали б перебувати депутати із фракції «БЮТ-Батьківщина» розстелений плакат із портретом Ю.ТИМОШЕНКО та написом: «Ні – політичним репресіям. Україні волю!».