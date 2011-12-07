У Запоріжжі невідомі знищили білборд з Гітлером

У Запоріжжі невідомі знищили білборд із зображенням Гітлера, розміщений редакцією місцевого тижневика «Суббота+» на знак протесту проти установки Запорізьким обкомом КПУ пам`ятника Сталіну в Запоріжжі.

Як розповів УНІАН головний редактор газети «Суббота+» Богдана ВАСИЛЕНКО, у зв`язку з тим, що сталося, він звернувся у міліцію – подав заяву, яка була зареєстрована Жовтневим райвідділом міліції м. Запоріжжя.

(УНІАН: Плакат із зображенням Гітлера, який розчаровано розводить руки на фоні запорізького пам`ятника Сталіну і написом «Чем я хуже Сталина? Ставьте и мне памятник!», а також із закликом від редакції газети «Избавим город от позора!» було розміщено на білборді одного з місцевих операторів зовнішньої реклами у центрі Запоріжжя).

«За логікою, зараз не тільки наша редакція, а й міліція має шукати тих, хто скоїв це протиправне діяння», - повідомив Б.ВАСИЛЕНКО.

Він також відзначив, що установкою плаката із зображенням Гітлера «журналісти спробували дати відповідь на провокації КПУ».

«Я з величезною повагою ставлюся до ветеранів Великої Вітчизняної війни, до тих героїв, які перемогли фашизм. На тій війні за батьківщину загинули мої діди, саме тому до глибини душі обурює політика нинішніх комуністів: керівників КПУ, які не мають жодного відношення до подвигу тих, хто віддав свої життя на Великій Вітчизняній війні, і які не роблять для свого народу нічого гідного, зараз паразитують на світлій пам`яті загиблих і маніпулюють свідомістю тих, хто вижив. Установка пам`ятника Сталіну в Запоріжжі – провокація, яка була скоєна нинішніми комуністами з єдиною метою – підвищити свій політичний рейтинг – тобто не дати відірвати себе від бюджетної годівниці, доступ до якої дає присутність у владі», - пояснив розміщення плаката Б.ВАСИЛЕНКО.

При цьому він відзначив, що «установка для досягнення таких цілей пам`ятника вбивці мільйонів українців – підлість, на яку не можна було не відреагувати».

Він також відзначив, що зараз журналісти редакції роблять все можливе, щоб встановити, «за чиїм замовленням було знищено плакат».

Довідка УНІАН. Перший за роки існування незалежної України пам`ятник Й.Сталіну було відкрито у Запоріжжі – біля будівлі Запорізького обкому КПУ 5 травня 2010 року. Через кілька місяців – 28 грудня 2010 р. силуміновій скульптурі відпиляли голову, а в новорічну ніч – близько 23.30 пам`ятник (де-юре – «мала архітектурна форма – УНІАН) було підірвано.

За підозрою у пошкодженні пам`ятника були затримані члени організації «Тризуб». Суди ще тривають, офіційних даних про встановлення організаторів вибуху на сьогодні немає.

У листопаді 2011 року пам`ятник Сталіну було знову встановлено на колишньому місці.