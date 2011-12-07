Горбачов закликає провести нові парламентські вибори в Росії

Екс-президент СРСР Михайло ГОРБАЧОВ заявив, що влада має анулювати результати виборів до Державної думи РФ, які відбулися 4 грудня, і провести нові, повідомляє Газета. ру.

"Керівництво країни має визнати, що мали місце численні фальсифікації і підтасовки, і оголошені результати не відображають волю виборців... Тому я вважаю, чинна влада має ухвалити лише одне рішення: анулювати результати виборів і провести нові", - заявив М.ГОРБАЧОВ.

На його думку, "ігнорування громадської думки дискредитує владу і дестабілізує ситуацію".

Заява з`явилася на тлі масових протестів у Росії, що розпочалися несподівано для влади. Опозиція заявила про численні фальсифікації на парламентських виборах, які пройшли 4 грудня, і закликала росіян виходити на вулиці.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками опрацювання 99,99% протоколів «Єдина Росія» набирає 49,3% на виборах до Держдуми.

6 грудня у Москві пройшла масштабна акція протесту проти офіційних підсумків виборів до Держдуми Росії, в ході якої поліція затримала близько 600 її учасників.