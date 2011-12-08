«Беркут» не пускає корову у Верховну Раду

Працівники спецпідрозділів міліції відтіснили близько 200 мітингувальників від огорожі Верховної Ради і тримають в кільці.

Як передає кореспондент УНІАН, це сталося після того, як мітингувальники підійшли до входу на площу перед будинком ВР, ведучи корову.

Мітингувальники заявили, що дарують корову народному депутату України Олегу ЛЯШКУ (позафракційний).

О.ЛЯШКО заявив: «Це моя корова. Я хочу її завести у Верховну Раду».

Люди з коровою щільно оточені в два ряди спецпідрозділами міліції.

Як повідомляв УНІАН, аграрії протестують біля ВР проти прийняття закону про ринок землі, який має сьогодні розглядатися в першому читанні.